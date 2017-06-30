Базу в Попасній ніхто не обстрілював, – ОБСЄ
Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.
"Патрульна база ОБСЄ у Попасній Луганської області не обстріляна; жодної шкоди не нанесено, всі працівники у безпеці", – повідомляє місія.
В ОБСЄ зазначають, що реєстрували вхідні і вихідні обстріли в тому районі в ніч з 29 червня та вранці 30 червня.
"Співробітники СБМ ОБСЄ упродовж цього часу залишалися у безпеці на патрульній базі", – заявили в ОБСЄ.
Співробітників місії 30 червня передислокували до Сєверодонецька для обговорення безпекової ситуації.
"Очікується, що вони повернуться до Попасної сьогодні згодом", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у прес-центрі штабу АТО повідомили, що польовий офіс СММ ОБСЄ у Попасній евакуювали через обстріл.
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