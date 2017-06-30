Польовий офіс ОБСЄ в Попасній евакуювали через обстріл, – СЦЦК

Польовий офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Попасній евакуювали через обстріл.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК).

"Вночі 29 червня 2017 року НЗФ ОРЛО обстріляли представництво спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розташоване в місті Попасна Луганської області, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82 мм міномети, а також зенітні установки та стрілецьку зброю", – йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед співробітників місії ОБСЄ немає.

"Внаслідок обстрілу з боку НЗФ ОРЛО співробітники СММ ОБСЄ були вимушені евакуювати свій польовий офіс в Попасній", – поінформував штаб АТО.

Детальну інформацію СММ ОБСЄ в Україні надасть пізніше.

Українська сторона СЦКК категорично засуджує такі дії НЗФ ОРЛО та кваліфікує їх як грубе порушення досягнутих раніше угод.

Нагадаємо, за минулу добу 29 червня в зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення, двоє травмовані.

24 червня в Попасній на Луганщині Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відкрила нову передову патрульну базу для розміщення спостерігачів.