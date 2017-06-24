СММ ОБСЄ відкрила патрульну базу в Попасній

У Попасній на Луганщині Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відкрила нову передову патрульну базу для розміщення спостерігачів.

Про це повідомляє прес-служба місії.

"У суботу, 24 червня 2017 року, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) відкрила нову передову патрульну базу (ППБ) для розміщення групи спостерігачів у Попасній Луганської області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нова ППБ дозволить розширити присутність місії в одному з районів, де відбувається більшість випадків вогневої активності у Луганській області, а також оперативніше реагувати на повідомлення про інциденти.

На новій базі цілодобово перебуватимуть восьмеро спостерігачів ОБСЄ. Ротація здійснюватиметься щоп'ять днів.

"Ми відкриваємо передові патрульні бази по обидва боки від лінії зіткнення, щоб забезпечити здійснення нашого моніторингу на основі принципу паритетності. Нова ППБ дозволить нам ефективніше виконувати передбачені нашим мандатом завдання, зокрема доповідати про ситуацію з безпекою. Крім того, це дозволить нам сприяти налагодженню діалогу з місцевими мешканцями і дізнатися більше про те, що їх тривожить", – заявив перший заступник голови місії Александр Хуг.

Він додав, що ОБСЄ хотіла б відкрити більше передових патрульних баз з обох боків лінії зіткнення, але для цього потрібні гарантії безпеки від сторін.

Як поінформували в прес-службі, шість ППБ місії вже працюють у підконтрольних урядові районах, зокрема у Волновасі, Покровську (колишньому Красноармійську) та Світлодарську Донецької області, а також у Новоайдарі, Станиці Луганській і Щасті Луганської області (дві останні були тимчасово переміщені). Крім того, три ППБ місії діють у непідконтрольних урядові районах, а саме у Кадіївці (колишньому Стаханові) Луганської області, а також Горлівці та Дебальцевому Донецької області.

Нагадаємо, в Золотому Луганської області члени патруля місії ОБСЄ стали свідками стрілянини зі стрілецької зброї, мінометів та автоматичного гранатомета.