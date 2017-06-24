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У Золотому поруч із патрулем спостерігачів ОБСЄ сталися вибухи та стрілянина

Одна куля пролетіла над головами спостерігачів настільки низько, що їм довелося пригнутися
У Золотому Луганської області члени патруля місії ОБСЄ стали свідками стрілянини зі стрілецької зброї, мінометів та автоматичного гранатомета.
У Золотому поруч із патрулем спостерігачів ОБСЄ сталися вибухи та стрілянина фото: krymsos.com

"23 червня у підконтрольному уряду н. п. Золоте-4 патруль СММ у складі 6 співробітників на двох броньованих машинах перебував на території житлового району, на відстані близько 300 метрів на північ від ділянки розведення сил і засобів в районі н. п. Золоте. Усі члени патруля перебували зовні автомобілів", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"О 10:38 спостерігачі почули інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї (приблизно 50–100 пострілів), 2 вибухи, оцінені як постріли з міномета калібром 82 мм, та 3 постріли з автоматичного гранатомета типу АГС", - сказано у звіті.

За даними місії, постріли пролунали на відстані близько 100 метрів.

"О 10:42 команда СММ чула 3–4 черги з великокаліберного кулемета, а потім численні постріли зі стрілецької зброї за 150–200 метрів. Принаймні одна куля, яка, за оцінкою спостерігачів, була випущена з південно-східного напрямку, просвистіла особливо чітко і пролетіла над їхніми головами настільки низько, що їм довелося пригнутися. Водночас на вулиці, приблизно за 10 метрів на схід від своєї позиції, члени патруля Місії побачили жінку, яка також пригнулась", - йдеться у звіті.

Команда СММ попрямувала до автомобілів і залишила цей район, прямуючи у напрямку урядового блокпоста.

"Дорогою вони помітили, що військовослужбовці ЗСУ направили свою зброю на південь у напрямку ділянки розведення в районі Золотого і два позашляховики, що належать ЗСУ, промчали на високій швидкості у напрямку н. п. Золоте-4", - зазначили спостерігачі. 

О 10:46 патруль зафіксував стовп диму, що піднімався за 3 км, орієнтовно - на ділянці розведення в районі Золотого.

Нагадаємо, що озброєні бойовики "ДНР" здійснили жорстокий напад на неозброєних спостерігачів спеціальної моніторингової місії, однак подробиць не розкривали.

Згодом в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли агресію щодо них.

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24 06 2017 12:37
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