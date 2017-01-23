Берні Екклстоуна звільнили з посади голови Формули 1

Нові власники Формули 1 з Liberty Media звільнили багаторічного директора Formula One Group Берні Екклстоуна.

Журналісти німецького видання Auto, Motor und Sport змогли зв'язатися з Екклстоуном, який підтвердив: "Сьогодні мене змістили. Я йду, і це офіційно. Більше я не керую Формулою 1 - цим займається Чейз Кері".

62-річний американець тепер обіймає дві посади одночасно. Він є президентом і головою Ф1. За спортивну складову Формули 1 буде відповідати Росс Браун, який мав провідні ролі в чемпіонських командах Benetton, Ferrari і Brawn GP, пише Autosport.

Екклстоун отримає посаду почесного президента. Сам Берні прокоментував це так: "Моя нова посада звучить дуже по-американськи. Почесний президент. Окей, тільки я не уявляю, що це взагалі значить".

Відтепер 86-річний англієць, який керує Формулою 1 вже чотири десятки років, не зможе впливати на рішення правовласників, FIA і команди.

Нагадаєзмо. що у вересні 2016 року стало відомо, що "Формулу 1" купує американська компанія Liberty Media.