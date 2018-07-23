Більше тисячі конфіскованих авто на єврономерах передали в зону бойових дій на Донбасі

Більше тисячі конфіскованих автомобілів на єврономерах, затриманих на кордоні за перевезення контрабанди, безкоштовно передано в район бойових дій на Донбасі.

Конфісковані машини розміщують на майданчику сетах для продажу. Якщо за три сесії торгів таким чином машину продати не вдалося, а це майно перед цим було стягнуто на рахунок держави, то автомобіль передається комісії для безоплатної передачі.

"На цей випадок у нас є практика безоплатної передачі автомобіля іншому власнику. У всіх областях України створені комісії, до складу яких входять представники фіскальної, виконавчої служб", - повідомив генеральний директор, який спеціалізується на проблемних активах державного електронного майданчика СЕТАМ Віктор Вишнів, інформує 112.ua.

Він уточнив, що в цьому випадку мова йде про передачу активу установам, які мають на це право згідно із законодавством. Таким чином, машини можуть отримати медичні, соціальні установи, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди, держоргани.

"За весь час роботи військових частин в АТО було передано близько тисячі машин. Але також автомобілі передаються і дитячим будинкам, і медичним установам. Безумовно, комісії частіше віддають пріоритет військовим. Наші військові часто відчувають брак транспортних засобів. Часто в техніці потребують військові частини, які знаходяться "на передку", в районі активних бойових дій, причому військові беруть автомобілі в будь-якому стані, самі їх ремонтують", - додав Вишнів.

Також, ЗСУ і безпосередньо в район проведення АТО з 2016 року було передано 20 778 одиниць різного майна на суму 23,8 млн грн.

"Минулого року була передана велика партія рюкзаків і спальників (близько 1 тис. шт.), вилучена митницею при ввезенні а аеропорт "Бориспіль". Вони були передані на центральні склади Міноборони, і їх військові на свій розсуд розподіляли між військовими частинами", - повідомив генеральний директор.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроект №8488 про зменшення вартості розмитнення авто на єврономерах, який також передбачає підвищення відповідальності за порушення правил ввезення автівки до України.