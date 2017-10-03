Біля Мадриду чоловік вже 56 рік власноруч будує собор, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Гальєго сподівається, що одного дня його собор стане чинною церквою, а його самого після смерті поховають тут

Понад півсторіччя тому Хусто Гальєго почав будувати церкву на успадкованій землі. Дивовижний проект усе ще триває.

Хусто Гальєго народився 1925 року в іспанському містечку Мехорада-дель-Кампо за 40 км на схід від Мадрида. У віці 27 років він вступив до монастиря у сусідньому місті, і залишався ченцем протягом восьми років. Але був змушений залишити монастир, коли захворів туберкульозом.



Фото: RODOLFO CONTRERAS

Оскільки він більше не міг служити богу в якості ченця, Гальєго вирішив побудувати собор на ділянці землі, яку він успадкував від своєї родини. Його прохання про дозвіл на будівництво влада проігнорувала, оскільки не повірила в серйозність намірів чоловіка. Але Гальєго це не зупинило. В 1961 році він розпочав будівництво церкви, не маючи на це ані дозволу, ані архітектурного досвіду. Про це йдеться у проекті BBC Travel.

Шедевр аматора

Нещодавно фотограф Родольфо Контрерас зустрівся з Гальєго і розпитав його про собор, який місцеві називають "Собор Хусто". Грандіозність проекту вразила фотографа. "Я - не експерт в архітектурі, але собор виглядає так, ніби його розробили і звели справжні фахівці, - каже він. - Ніколи на скажеш, що за його спорудженням стоїть людина без архітектурної чи будівельної освіти". Початок

Фото: RODOLFO CONTRERAS Гальєго не завершив свою освіту через громадянську війну в Іспанії в 1930-ті роки, і тому черпав натхнення з книг і фотографій замків та соборів. Він не мав формального плану будівництва, але найбільше в дизайні собору відчувається вплив романського стилю з колонами та низкою арок. Будівельні матеріли він закупав на гроші, успадковані від батька, а також збирав на вулицях міста старі цеглини для повторного використання. Дивовижна відданість

Фото: RODOLFO CONTRERAS

Протягом багатьох років Гальєго самотужки виконував усі будівельні роботи. Іноді йому допомагали племінники, за що він оплачував їхнє навчання в школі. Собор Хусто перетворився на проект усього життя.

Найбільший з 28 куполів, що облямовують споруду, має близько 40 метрів у діаметрі, а його спорудження тривало 30 років. Найбільше Гальєго подобається саме він.

Будівництво триває



Фото: RODOLFO CONTRERAS

Гальєго присвятив собору все своє життя. Він ніколи не допускав думки кинути будівництво, і ніколи не мав бажання зайнятися чимось іншим. Він і досі прокидається щоранку вдосвіта, щоби попрацювати, окрім неділі, коли відвідує заутреню в церкві. Підмайстер

Фото: RODOLFO CONTRERAS Останні 20 років разом із Гальєго працює його земляк Анхель Лопес, якого надихнув проект і він запропонував свою допомогу. Лопес, зокрема, створив вітражі і пофарбував склепіння собору. Він також не мав попереднього досвіду в архітектурі. Тепер Лопес допомагає 91-річному Гальєго з важкими роботами. Одного дня він успадкує будівництво і повинен буде довести його до кінця. Данина Богу

Фото: RODOLFO CONTRERAS

У своєму заповіті Гальєго залишає Собор Хусто Католицькій Церкві. За словами Гальєго, церква задоволена його творінням, але зможе прийняти пожертвування, тільки якщо він нарешті отримає дозвіл на будівництво.

Гальєго сподівається, що одного дня його собор стане чинною церквою, а його самого після смерті поховають тут.

Майбутнє



Фото: RODOLFO CONTRERAS