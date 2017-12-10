Біологи змогли виростити людський кишечник всередині щурів

Біологам з Массачусетської лікарні загального профілю в Бостоні вдалося виростити фрагменти людського кишечника усередині порожнини тіла щура

Новоутворення є придатними для пересадки, оскільки всмоктують поживні речовини й передають їх у кров, пише часопис Nature Communications.

Автори дослідження використовували поширений підхід для створення штучних органів. Вони взяли 4-сантиметровий зразок тонкої кишки щура і видалили з нього клітини, залишивши тільки міжклітинний матрикс. Він використовується як скаффолд (тривимірне середовище для культивування клітин), який заселяється людськими клітинами.

Оскільки для створення фрагмента кишечника необхідно виростити не тільки епітеліальну тканину, але й тканину судин, вчені використовували два типи клітин.

Для відтворення власне шару епітелію скаффолд заселили клітинами-попередниками кишкових клітин епітелію. Вони були вирощені з індукованих стовбурових клітин (iPSC), які отримують "повернувши назад" диференціювання звичайних клітин людини. Щоб відтворити не тільки епітелій, але й кровоносні судини, після заселення скаффолда ендотеліоцитів вчені додали другий тип - клітини ендотелію.

Ці клітини були поміщені в канали в скаффолді, відповідні артерії і вени.

Тестування отриманого фрагмента кишечника автори почали з перевірки його працездатності поза живим організмом. Другим етапом перевірки стало дослідження in vivo - отриманий фрагмент імплантували у щура.

Його артерії дослідники під'єднали до сонної артерії, вени - до яремної вени, а у порожнину фрагмента знову подавали живильний розчин, що містить глюкозу. Після подачі розчину рівень глюкози в крові щура підвищувався, що говорить про функціональності трансплантата в умовах живого організму.

За словами дослідників, наступним кроком стане масштабування таких трансплантатів до розмірів, придатних для людини.