Бізнесмена Тамразова арештували із заставою 3 млн грн Рішення виніс суддя В'ячеслав Підпалий

Печерський районний суд Києва 10 серпня обрав запобіжний захід для бізнесмена Олексія Тамразова у вигляді утримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 3 млн гривень.

Олексій Тамразов. Фото: Радіо Свобода

Рішення виніс суддя В'ячеслав Підпалий, задовольнивши клопотання прокурорів частково. Ті просили більшу заставу - в розмірі майже 5,7 млн грн. Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику. Затриманий вважає, що його підставили. Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010-го по березень 2014 року. Він вважається бенефіціаром "Західної нафтогазової компанії" (ЗНГК), яка формально зареєстрована на його бізнес-партнера Сергія Чорного. Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належить інтернет-видання "Інсайдер".

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