CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова затримали під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара.
Також, правоохоронці затримали у Києві за підозрою в отриманні хабара керівника одного з департаментів Державної фіскальної служби. Гроші фіскал вимагав за сприяння у проведенні аудиту підприємства та його подальше закриття.
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Екс-чиновник "Укргазвидобування" пропонував прокурору ГПУ $200 тисяч
За словами Луценка, Тамразов хотів, щоб прокурор посприяв у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
"Після заяви про пропонування хабара і отримання доказів затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів прокурору ГПУ", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Також, правоохоронці затримали у Києві за підозрою в отриманні хабара керівника одного з департаментів Державної фіскальної служби. Гроші фіскал вимагав за сприяння у проведенні аудиту підприємства та його подальше закриття.
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09 08 2018 15:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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