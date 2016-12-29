Близько половини українців працюють в тіні – голова ДФС
"У всіх сусідніх країнах, особливо в країнах ЄС, в середньому (сплачують податки та ЄСВ - ред.) це близько половини населення. Тобто, в Україні ми повинні були б мати приблизно до 20 млн реально працюючих людей і тих, хто платить податки", - заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Чиновник розповів, що з цих 10,5 млн 30-40% отримували мінімальну зарплату на рівні 2016 року - 1600 грн на місяць, - повідомляє ВВС Україна.
"Це вкрай неприпустимо. Ще гірше, коли керівники ставили собі мінімальну зарплату - це нереально, нечесно, не відповідає дійсності", - заявив пан Насіров.
Він закликав місцеві органи влади активніше боротися з цією ситуацією, тому що податок на доходи фізичних осіб формує понад половини їх доходів.
Варто зазначити, що нещодавно президент України Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. Згідно яких, з 1 січня всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку.
Нагадаємо, підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 призведе до автоматичного зростання бази оподаткування, хоча самі податкові ставки не зміняться.
Відзначимо, що Верховна Рада продовжила мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу ще на рік - до 31 грудня 2017 року
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