Бойовики активізувались на Приморському напрямку, травмовано українського військового, – штаб АТО
"Незважаючи на режим "Тиші", підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 15 разів обстріляв українських захисників. Один український воїн отримав бойове травмування", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 17 квітня.
Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Приморському напрямку. Тут вогнем мінометів 120 мм калібру та озброєння БМП, бойовики накрили захисників Новогригорівки. З гранатометів різних систем обстрілювали оборонців Широкиного, Водяного, Талаківки та Павлополя. По опорних пунктах у районі Чермалика вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а поруч Мар'їнки та Водяного застосували кулемети великого калібру. Поблизу Талаківки та Водяного активізувались снайпери.
На Донецькому напрямку по позиціях у районі населеного пункту Авдіївка терористи застосували 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні підрозділи з мінометів калібру 120 мм та 82 мм гатили по захисниках Катеринівки.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
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