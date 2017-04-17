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На Великдень бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ: є поранені, - штаб ОНОВЛЕНО

Позиції сил АТО в районі Авдіївки бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру
За минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
На Великдень бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ: є поранені, - штаб ОНОВЛЕНО Фото:ukrinform.ua

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник накривав морських піхотинців поблизу Павлопіль. 

По позиціях в районі Гнутове ворог бив з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Водяного застосовував 82-мм міномети і протитанкові гранатомети. По захисникам Широкиного та Лебединського противник вів вогонь із стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, позиції сил АТО в районі Авдіївки, ворог обстрілював з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру. По опорним пунктам біля населеного пункту Зайцево вів вогонь із озброєння БМП і гранатометів. По захисникам Шахти "Бутівка" противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а по захисникам Миронівського - з автоматичних гранатометів.

На Луганському напрямку, по позиціях у Катеринівки противник застосував міномети калібру 120 мм та автоматичні гранатомети. Опорні пункти в районі Новоолександрівка ворог обстрілював з стрілецької зброї.

Оновлення. Українська сторона СЦКК звинувачує бойовиків ОРДЛО в цілеспрямованих діях щодо подальшого загострення конфлікту та небажанні дотримуватися режиму припинення вогню.

Відповідна заява розміщена на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

"Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДЛО, нехтуючи усіма Мінськими домовленостями, протягом Великодніх свят здійснювали збройні провокації відносно Збройних Сил України вздовж усієї лінії розмежування", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що напередодні в підрозділах Збройних сил України в зоні проведення АТО відбулися Великодні богослужіння.

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17 04 2017 10:19
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