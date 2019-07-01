Бойовики чотири рази порушили режим: загиблих немає

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, обліковано чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний на Луганському напрямку, в районі селища Луганське на Світлодарському напрямку, селища Березове на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку" - повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Унаслідок обстрілів окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Додамо, що минулої доби російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.