Бойовики на семи автомобілях не пустили спостерігачів ОБСЄ
"У середу нашому патрулю в Новоазовську в Донецькій області близько до кордону з РФ перегородили дорогу 7 авто із озброєними людьми, вони затримали місію на 20 хвилин, а потім наказали покинути район", - розповів під час брифінгу заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг, інформує "Українська правда".
Він також зауважив, що в ОРЛО спостерігачам уже протягом певного періоду відмовляють надати доступ до дороги B66.
Таким чином, місія не може встановити, що ж саме спричинило ескалацію на Донбасі.
Упродовж минулого тижня місія зафіксувала 28 одиниць зброї, які не було відведено біля лінії розмежування: 5 на контрольованій Україною території та 23 на території, що контролюється бойовиками.
Також місія зафіксувала 6 тисяч випадків порушення вогню у період з 24 травня по 4 червня.
Нагадаємо, що поблизу с. Безіменне спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зупинили п’ятеро бойовиків ОРДО купою каміння на дорозі.
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