Бойовики на семи автомобілях не пустили спостерігачів ОБСЄ

Місія не може встановити, що ж саме спричинило ескалацію на Донбасі

Упродовж тижня місію ОБСЄ 14 разів не пускали для моніторингу: 11 разів бойовики і 3 рази на контрольованій території.

"У середу нашому патрулю в Новоазовську в Донецькій області близько до кордону з РФ перегородили дорогу 7 авто із озброєними людьми, вони затримали місію на 20 хвилин, а потім наказали покинути район", - розповів під час брифінгу заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг, інформує "Українська правда".

Він також зауважив, що в ОРЛО спостерігачам уже протягом певного періоду відмовляють надати доступ до дороги B66.

Таким чином, місія не може встановити, що ж саме спричинило ескалацію на Донбасі.

Упродовж минулого тижня місія зафіксувала 28 одиниць зброї, які не було відведено біля лінії розмежування: 5 на контрольованій Україною території та 23 на території, що контролюється бойовиками.

Також місія зафіксувала 6 тисяч випадків порушення вогню у період з 24 травня по 4 червня.

Нагадаємо, що поблизу с. Безіменне спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зупинили п’ятеро бойовиків ОРДО купою каміння на дорозі.