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Бойовики перешкоджали руху патрулю ОБСЄ купою каміння

Місія зафіксувала збільшення випадків порушення режиму тиші
Поблизу с. Безіменне спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зупинили п’ятеро бойовиків ОРДО купою каміння на дорозі.
Бойовики перешкоджали руху патрулю ОБСЄ купою каміння Фото: прес-служба ОБСЄ

"Під час патрулювання в підконтрольному "ДНР" с. Безіменне (30 км на схід від Маріуполя) команда СММ бачила на дорозі купу каміння, неподалік якого стояли чотири чоловіки у формі військового типу, а також ще одного чоловіка у куртці військового типу, який кричав у бік спостерігачів, розмахуючи каменем та металевим предметом. Коли до того місця під’їхав цивільний автомобіль, спостерігачі побачили, як один із чоловіків прибрав каміння з дороги, щоб пропустити машину. Після цього СММ покинула цей район", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Також Місія зафіксувала збільшення випадків порушення режиму тиші. У Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом патруль СММ зафіксував, зокрема, приблизно 421 вибух супроти орієнтовно 180 відповідно. А у Луганській області - зокрема 109 вибухів супроти 3, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

Окрім того, патруль ОБСЄ зафіксував наявність мін в підконтрольному бойовикам ОРДО с. Верхньошироківське

"Команда СММ бачила 8 протитанкових мін, установлених на дерев’яному піддоні на відстані 2 м від дороги і менш ніж за 50 м на схід від блокпоста", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, неподалік підконтрольного бойовикам Докучаєвська поблизу патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) кинули димоутворювальний пристрій.

 
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19 05 2017 09:58
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