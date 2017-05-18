Бойовики кинули димову гранату в патруль ОБСЄ
"17 травня патруль СММ у складі п’ятьох співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на північно-східній околиці підконтрольного "ДНР" Докучаєвська, рухаючись у західному напрямку позаду зеленої вантажівки військового типу (КАМАЗ-4350) з номерними знаками ДК-1823. Члени патруля Місії побачили шістьох чоловіків у формі військового типу, які сиділи в задній частині вантажного відсіку вантажівки", - йдеться у звіті місії СММ ОБСЄ.
"О 13:47, коли перший автомобіль патруля СММ перебував на відстані 50 метрів від вантажівки, спостерігачі побачили, як один із тих чоловіків кинув пристрій невстановленого типу (ймовірно, димову гранату), який упав приблизно за 10 метрів перед першим автомобілем СММ", - сказано в повідомленні.
"Пристрій горів, утворюючи білий дим. Патруль СММ обминув цей пристрій, врешті-решт перегнав вантажівку і поїхав далі до найближчого відомого спостерігачам безпечного місця в Докучаєвську", - додали в ОБСЄ.
О 14:20 той самий патруль повернувся на міце і побачив поряд із ним сліди горіння на асфальті та траві, але решток жодного пристрою знайти не вдалося.
Патруль Місії благополучно повернувся до своєї бази в Донецьку. Жоден з автомобілів СММ не був пошкодженим. СММ повідомила про цей інцидент Спільний центр із контролю та координації (СЦКК).
Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
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