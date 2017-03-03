CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки 2 березня 9 танкових снарядів влучили в будівлю спостережного посту української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли з танку пост українських спостерігачів
Такі дії бойовиків свідчать про свідоме знищення факів порушень режиму припинення вогню
Фото:112.ua
"Вчора під час обстрілу Авдіївки з боку НЗФ ОРДО 9 танкових снарядів влучили безпосередньо у будівлю, де знаходиться спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомляє в Facebook прес-центр штабу АТО.
У штабі АТО зазначили, що в будівлі, яку обстріляв танк, також було розміщено камеру відеоспостереження моніторингової місії ОБСЄ.
Зазначимо, а добу бойовики 116 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті один військовий загинув, ще 15 отримали поранення, 7 травмовано.
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03 03 2017 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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