Бойовики обстріляли з танку пост українських спостерігачів

Такі дії бойовиків свідчать про свідоме знищення факів порушень режиму припинення вогню

Під час обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки 2 березня 9 танкових снарядів влучили в будівлю спостережного посту української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.

"Вчора під час обстрілу Авдіївки з боку НЗФ ОРДО 9 танкових снарядів влучили безпосередньо у будівлю, де знаходиться спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомляє в Facebook прес-центр штабу АТО.

У штабі АТО зазначили, що в будівлі, яку обстріляв танк, також було розміщено камеру відеоспостереження моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначимо, а добу бойовики 116 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті один військовий загинув, ще 15 отримали поранення, 7 травмовано.