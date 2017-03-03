Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики обстріляли з танку пост українських спостерігачів

Такі дії бойовиків свідчать про свідоме знищення факів порушень режиму припинення вогню
Під час обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки 2 березня 9 танкових снарядів влучили в будівлю спостережного посту української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
Бойовики обстріляли з танку пост українських спостерігачів Фото:112.ua

"Вчора під час обстрілу Авдіївки з боку НЗФ ОРДО 9 танкових снарядів влучили безпосередньо у будівлю, де знаходиться спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомляє в Facebook прес-центр штабу АТО.

У штабі АТО зазначили, що в будівлі, яку обстріляв танк, також було розміщено камеру відеоспостереження моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначимо, а добу бойовики 116 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті один військовий загинув, ще 15 отримали поранення, 7 травмовано.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2017 15:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.