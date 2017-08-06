Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено жінку
У четвер, 8-го червня, близько 13.00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали населеного пункту, інформує прес-центр штабу АТО.
Внаслідок обстрілу було поранено 50-річну жінку. Постраждалу доправили до Курахівської лікарні з діагнозом: осколкове поранення стегна. Її стан лікарі характеризують, як задовільний.
На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Подробиці події уточнюються.
Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.
Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.
Нагадаємо, що глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про погіршення ситуації біля Мар'їнки.
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