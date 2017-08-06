Біля Мар'їнки йдуть бої, евакуація поки неможлива, - Жебрівський
"Станом на 10 годину за оперативною інформацією маємо таку картину: на лінії Кам'янка-Крута Балка – загострення. Поруч із насосною станцією №1 (це район Марїнки, поблизу Василівки) пролунало близько 40 вибухів", – повідомляє Жебрівський у Facebook у четвер.
За оперативною інформацією, бойові дії продовжуються, обладнання станції не працює, можливості евакуювати людей поки що немає.
Нагадаємо, насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.
Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь з них майже 30 обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули, ще 11 зазнали поранень.
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