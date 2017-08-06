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Біля Мар'їнки йдуть бої, евакуація поки неможлива, - Жебрівський

Бойові дії продовжуються, обладнання станції не працює
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про погіршення ситуації біля Мар'їнки.
Біля Мар Фото: reuters.com

"Станом на 10 годину за оперативною інформацією маємо таку картину: на лінії Кам'янка-Крута Балка – загострення. Поруч із насосною станцією №1 (це район Марїнки, поблизу Василівки) пролунало близько 40 вибухів", – повідомляє Жебрівський у Facebook у четвер.

За оперативною інформацією, бойові дії продовжуються, обладнання станції не працює, можливості евакуювати людей поки що немає.

Нагадаємо, насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.

Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь з них майже 30 обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули, ще 11 зазнали поранень.

 

 

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08 06 2017 11:20
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