На Донбасі після обстрілу евакуюють насосну станцію
"О 7:30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу", – повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter.
"Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – уточнили в МТОТ.
О 7.30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 8 червня 2017 р.
Зазначимо, російсько-терористичні збройні формування здійснювали спроби захопити опорні пункти сил АТО, але зазнали втрат.
Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь з них майже 30 обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули, ще 11 зазнали поранень.
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