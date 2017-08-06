На Донбасі після обстрілу евакуюють насосну станцію Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь

Насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.

Фото: EPA / UPG

"О 7:30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу", – повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter. "Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – уточнили в МТОТ. О 7.30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 8 червня 2017 р. Зазначимо, російсько-терористичні збройні формування здійснювали спроби захопити опорні пункти сил АТО, але зазнали втрат. Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь з них майже 30 обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули, ще 11 зазнали поранень.

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