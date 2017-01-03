ПОЛІТИКА НОВИНИТерористи ОРДО повернули спостерігачам ОБСЄ захоплений 24 лютого БПЛА, але зібраних даних у його пам'яті вже не було.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики повернули безпілотник, який раніше викрали в ОБСЄ
Передачу здійснив один з ватажків так званої "ДНР"
Фото: Dmitry Lovetsky
Передачу апарату здійснив у Донецьку один з ватажків так званої "ДНР" Денис Пушилін, повідомляє прес-служба СММ (Спеціальної моніторингової місії).
Він запевнив членів місії, що "ведеться розслідування" інциденту, але не назвав імена причетних і не сказав, коли буде закінчено це розслідування.
"Він віддав БПЛА, але не повернув зібрані апаратом дані спостереження, які також забрали озброєні чоловіки", - наголошують спостерігачі.
Нагадаємо, що голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ертурул Апакан засудив відкриття вогню по спостерігачам місії та захоплення безпілотного літального апарату місії бойовиками самоназваної "ДНР".
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01 03 2017 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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