Бойовики повернули безпілотник, який раніше викрали в ОБСЄ

Передачу здійснив один з ватажків так званої "ДНР"

Терористи ОРДО повернули спостерігачам ОБСЄ захоплений 24 лютого БПЛА, але зібраних даних у його пам'яті вже не було.

Передачу апарату здійснив у Донецьку один з ватажків так званої "ДНР" Денис Пушилін, повідомляє прес-служба СММ (Спеціальної моніторингової місії).

Він запевнив членів місії, що "ведеться розслідування" інциденту, але не назвав імена причетних і не сказав, коли буде закінчено це розслідування.

"Він віддав БПЛА, але не повернув зібрані апаратом дані спостереження, які також забрали озброєні чоловіки", - наголошують спостерігачі.

Нагадаємо, що голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ертурул Апакан засудив відкриття вогню по спостерігачам місії та захоплення безпілотного літального апарату місії бойовиками самоназваної "ДНР".