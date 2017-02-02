Бойовики продовжують обстріл Авдіївки, загинули двоє українських військових, - штаб

Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з РСЗВ БМ-21 "Град", загинули двоє українських військових, ще 9 отримали поранення.

На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 "Град" в районі Авдіївки. Тут же протягом усього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети і стрілецька зброя. По Луганському і Пісках - міномети і БМП противника, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного вогонь вела реактивна система "Град П". 122-міліметровий артилерія, 120 і 82-міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар'їнці, Чермалику. По Березовому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціях біля Мар'їнки вів вогонь снайпер.

На луганському напрямку - з мінометів обстріляли Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї - Новозванівку.

Всього за день зафіксовано 54 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули, дев'ять отримали поранення.

В ефірі телеканалу "112 Україна" керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін розповів, що з ночі велися обстріли з "Градів", з танків обстріли велися практично весь день, також були гранатомети і стрілецька зброя. За його словами, тихо було тільки зранку, коли туди заїхала місія ОБСЄ.

"В Авдіївці є прильоти мін прямо в будинки, одній людині міна прилетіла прямо у дах будинку", - сказав Матюхін.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, під Тоненьким, що у Донецькій області поруч із Авдіївкою, під час виконання бойового завдання загинув Сергій Пацула, військовий 80-ї десантно-штурмової бригади, що дислокується у Львові.

Зазначимо, вчора за добу в зоні АТО загинув один військовий, 18 бійців отримали поранення.

У вівторок бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України переважно з важкого озброєння. Загалом у вівторок зафіксовано 46 обстрілів - двоє військових поранено, двоє травмовано.