Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики продовжують обстріл Авдіївки, загинули двоє українських військових, - штаб

А з "Граду-П" і 122-мм артилерії обстріляли Широкине
Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з РСЗВ БМ-21 "Град", загинули двоє українських військових, ще 9 отримали поранення.
Бойовики продовжують обстріл Авдіївки, загинули двоє українських військових, - штаб Фото: 24tv.ua

На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 "Град" в районі Авдіївки. Тут же протягом усього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети і стрілецька зброя. По Луганському і Пісках - міномети і БМП противника, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного вогонь вела реактивна система "Град П". 122-міліметровий артилерія, 120 і 82-міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар'їнці, Чермалику. По Березовому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціях біля Мар'їнки вів вогонь снайпер.

На луганському напрямку - з мінометів обстріляли Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї - Новозванівку.

Всього за день зафіксовано 54 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули, дев'ять отримали поранення.

В ефірі телеканалу "112 Україна" керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін розповів, що з ночі велися обстріли з "Градів", з танків обстріли велися практично весь день, також були гранатомети і стрілецька зброя. За його словами, тихо було тільки зранку, коли туди заїхала місія ОБСЄ.

"В Авдіївці є прильоти мін прямо в будинки, одній людині міна прилетіла прямо у дах будинку", - сказав Матюхін.

Нагадаємо,  у середу, 1 лютого, під Тоненьким, що у Донецькій області поруч із Авдіївкою, під час виконання бойового завдання загинув Сергій Пацула, військовий 80-ї десантно-штурмової бригади, що дислокується у Львові.

Зазначимо, вчора за добу в зоні АТО загинув один військовий, 18 бійців отримали поранення.

У вівторок бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України переважно з важкого озброєння. Загалом у вівторок зафіксовано 46 обстрілів - двоє військових поранено, двоє травмовано.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 02 2017 19:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat