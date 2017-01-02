За добу в зоні АТО загинув один боєць ЗСУ, 18 - поранені, - штаб

За останню добу в зоні АТО загинув один військовий, 18 бійців отримали поранення.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Крім того, 18 наших бійців зазнали поранень. Зокрема 15 в районі Авдіївки. По одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому і Талаківці", - заявив спікер Міністерства оборони у справах АТО Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомляє "112.ua".

Спікер повідомив, що противник несе тяжкі втрати. У донецьких моргах зараз знаходиться 42 тіла загиблих бойовиків.

"Противник несе в боях під Авдіївкою важкі втрати, що спричиняє глибоку депресію і відчай у лавах так званого 11-го полку російських окупаційних військ. У донецьких моргах наразі перебуває 42 тіла загиблих бойовиків. Підрозділи так званого 11-го полку російських окупаційних військ довелося очолити кадровим російським офіцерам", - повідомив Мотузяник.

Раніше iPress.ua повідомляв, що біля 7 години ранку, 1 лютого, бойовики продовжили обстріл міста Авдіївка, в результаті чого дістав поранення цивільний мешканець 1954 року народженння.