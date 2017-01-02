За добу в зоні АТО загинув один боєць ЗСУ, 18 - поранені, - штаб
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Крім того, 18 наших бійців зазнали поранень. Зокрема 15 в районі Авдіївки. По одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому і Талаківці", - заявив спікер Міністерства оборони у справах АТО Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомляє "112.ua".
Спікер повідомив, що противник несе тяжкі втрати. У донецьких моргах зараз знаходиться 42 тіла загиблих бойовиків.
"Противник несе в боях під Авдіївкою важкі втрати, що спричиняє глибоку депресію і відчай у лавах так званого 11-го полку російських окупаційних військ. У донецьких моргах наразі перебуває 42 тіла загиблих бойовиків. Підрозділи так званого 11-го полку російських окупаційних військ довелося очолити кадровим російським офіцерам", - повідомив Мотузяник.
Раніше iPress.ua повідомляв, що біля 7 години ранку, 1 лютого, бойовики продовжили обстріл міста Авдіївка, в результаті чого дістав поранення цивільний мешканець 1954 року народженння.
Нагадаємо, бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".
Зазначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.
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