АТО: один військовий загинув, дев'ять поранені, загалом 86 обстрілів позиції сил ЗСУ - штаб
"На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали наші позиції з 152 міліметрової артилерії. Тут ж багаторазово вогонь вели танки",- повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Також з 152 мм артилерії бойовики обстріляли Тоненьке. За Авдіївці, Луганського, Троїцького, Досвідченому і Верхнеторецкому били 120 мм міномети. За Верхнеторецкому терористи били з танків і БМП.
На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії бойовики обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаковку і Бердянське. З 120 мм мінометів вони били по Новогригорьевке, Красногорівці, Павлополю, Погоди, Новотроицкому і Водяному.
За Широкіно і Новогригорьевке бойовики вели вогонь із стрілецької зброї. За Чермалыку "працював" снайпер. Широкіно також обстріляла БМП.
На Луганському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь по українських позиціях з 152 122 мм артилерії, 82 мм мінометів, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі Кримського, Троїцького, Жовтого, Новоолександрівка, Станиці Луганської та Новозвановки.
У вівторок бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України переважно з важкого озброєння. Загалом у вівторок зафіксовано 46 обстрілів - двоє військових поранено, двоє травмовано.
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