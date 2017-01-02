АТО: один військовий загинув, дев'ять поранені, загалом 86 обстрілів позиції сил ЗСУ - штаб

Бойовики випустили по ЗСУ в Авдіївці сотню снарядів з "Градів"

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.

"На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали наші позиції з 152 міліметрової артилерії. Тут ж багаторазово вогонь вели танки",- повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Також з 152 мм артилерії бойовики обстріляли Тоненьке. За Авдіївці, Луганського, Троїцького, Досвідченому і Верхнеторецкому били 120 мм міномети. За Верхнеторецкому терористи били з танків і БМП.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії бойовики обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаковку і Бердянське. З 120 мм мінометів вони били по Новогригорьевке, Красногорівці, Павлополю, Погоди, Новотроицкому і Водяному.

За Широкіно і Новогригорьевке бойовики вели вогонь із стрілецької зброї. За Чермалыку "працював" снайпер. Широкіно також обстріляла БМП.

На Луганському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь по українських позиціях з 152 122 мм артилерії, 82 мм мінометів, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі Кримського, Троїцького, Жовтого, Новоолександрівка, Станиці Луганської та Новозвановки.

У вівторок бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України переважно з важкого озброєння. Загалом у вівторок зафіксовано 46 обстрілів - двоє військових поранено, двоє травмовано.