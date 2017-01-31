Авдіївка на межі виживання: Волонтери розповіли що відбувається в місті

За прогнозами волонтерів, ситуація, судячи з усього, буде загострюватись

Місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.

Внаслідок регулярного обстрілу бойовиків, Авдіївський коксохімічний завод, один з найбільших заводів Європи, залишився без електропостачання. Через це було вирішено припинити роботу заводу.

Також без світла третю добу сидять жителі міста. І частково без водопостачання.

"Співробітники коксохіму докладають максимум зусиль, щоб зберегти батареї міста теплими. Працівники заводу чекають подачі природного газу і намагаються відновити енергопостачання. Але поки всі потуги марні, обстріли не вщухають", - йдеться в повідомленні на сторінці благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим" у Facebook.

Волонтери наголошують, що при температурі -22 за таких умов місту не уникнути гуманітарної та екологічної катастрофи.

"Більш того, якщо хоч один снаряд прилетить в район хімічного цеху заводу, вся отруйна частина таблиці Менделєєва потрапить в грунт і територію радіусом до 70 кілометрів можна вважати "Чорнобиль. Частина друга". Екологи і медики навіть бояться прогнозувати результати", - йдеться у дописі.

В зв'язку з цим, половина населення міста може залишитись без роботи.

"Тим часом на околицях замерзаючого міста твориться справжнє пекло. Наші бійці третю добу, практично без відпочинку стримують навали російської армії. Сценарій противника поки не змінюється - сотні снарядів на наші позиції і атака піхоти. На даний момент жодного сантиметра окупанту не віддали, а успішні контратаки дозволяють займати стратегічно важливі позиції", - пишуть волонтери.

За прогнозами волонтерів, ситуація, судячи з усього, буде загострюватись. За даними розвідки і словами жителів окупованій території в Макіївку і Донецьк регулярно прибуває військовий транспорт з особовим складом, технікою і боєприпасами.

"Жителі Київського району, який всього в парі кілометрів від гарячої точки кажуть, що по вулицях раз у раз проноситься гусенична техніка. Регулярна армія РФ тільки звідти і веде вогонь в напрямку Авдіївки, відчуваючи повну безкарність в житлових кварталах міста", - йдеться в повідомленні.

Головна задача українських бійців закріпитися на нових позиціях і не дати ворогові багатотисячною армією, сконцентрованої в Донецьку, зайти в Авдіївку, "поставивши Україну на коліна".

"Їм лише потрібно відчувати турботу при -22 градусах, бачити ворога вночі на будь-якій відстані", - наголошують волонтери.

Нагадаємо, протягом останніх трьох днів бойовики десять разів намагалися штурмувати позиції українських військових у Авдіївці.

Через обстріли ввечері в понеділок була перебита остання лінія електропостачання Авдіївки. В результаті місто залишилося без води, без електрики і без теплопостачання.