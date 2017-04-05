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Бойовики третю добу зривають передачу тіл загиблих бійців ЗСУ, - штаб

У випадках загибелі ворога українська сторона віддає тіла загиблих без зволікань і маніпуляцій.
Третю добу представники "ЛНР" зривають передачу тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.
Бойовики третю добу зривають передачу тіл загиблих бійців ЗСУ, - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України "ЕВАКУАЦІЯ 200" відразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників почалася процедура з повернення тіл героїв на підконтрольну Україні територію. Вже з 2 травня українська сторона готова в будь-який час прийняти тіла загиблих захисників для подальшої їхньої передачі родичам. Однак уже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки і постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в випадках загибелі ворога представники ЗСУ, дотримуючись морально-етичних норм, завжди віддають тіла загиблих без будь-яких зволікань і маніпуляцій у свою користь.

Як повідомлялося, в районі Світлодарської дуги у вівторок, 2 травня, під час евакуації поранених бійців загинули троє військовослужбовців.

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04 05 2017 22:37
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