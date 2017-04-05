Бойовики третю добу зривають передачу тіл загиблих бійців ЗСУ, - штаб
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"У рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України "ЕВАКУАЦІЯ 200" відразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників почалася процедура з повернення тіл героїв на підконтрольну Україні територію. Вже з 2 травня українська сторона готова в будь-який час прийняти тіла загиблих захисників для подальшої їхньої передачі родичам. Однак уже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки і постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в випадках загибелі ворога представники ЗСУ, дотримуючись морально-етичних норм, завжди віддають тіла загиблих без будь-яких зволікань і маніпуляцій у свою користь.
Як повідомлялося, в районі Світлодарської дуги у вівторок, 2 травня, під час евакуації поранених бійців загинули троє військовослужбовців.
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