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У районі Світлодарської дуги загинули троє бійців ЗСУ

Тіла військових не вдалося забрати унаслідок обстрілу бойовиків
Троє українських військових, рятуючи свого пораненого товариша по службі, героїчно загинули в районі Світлодарської дуги.
У районі Світлодарської дуги загинули троє бійців ЗСУ Фото: Міноборони України

Один з них, будучи пораненим, щоб не потрапити в полон і знищити супротивника, привів у готовність ручну гранату. Однак хлопцеві не вдалося реалізувати свій план, і від поранень він помер на місці, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Командування частини організувало пошук військовослужбовців. Їх тіла були знайдені, однак евакуювати їх не вдалося в результаті сильної вогневої протидії супротивника.

У цей час проводиться процедура повернення тіл військовослужбовців.

"Однак ворог продовжує маніпулювати суспільною думкою і намагається дискредитувати Збройні сили України. Так, на одному з російських сайтів з'явилася інформація про приналежність загиблих українців до диверсійно-розвідувальної групи, що не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, що в зоні антитерористичної операції (АТО) під час бойової підготовки підірвався військовослужбовець та згодом помер у лікарні.

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03 05 2017 18:20
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