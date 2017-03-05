У районі Світлодарської дуги загинули троє бійців ЗСУ
Один з них, будучи пораненим, щоб не потрапити в полон і знищити супротивника, привів у готовність ручну гранату. Однак хлопцеві не вдалося реалізувати свій план, і від поранень він помер на місці, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Командування частини організувало пошук військовослужбовців. Їх тіла були знайдені, однак евакуювати їх не вдалося в результаті сильної вогневої протидії супротивника.
У цей час проводиться процедура повернення тіл військовослужбовців.
"Однак ворог продовжує маніпулювати суспільною думкою і намагається дискредитувати Збройні сили України. Так, на одному з російських сайтів з'явилася інформація про приналежність загиблих українців до диверсійно-розвідувальної групи, що не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні штабу.
Нагадаємо, що в зоні антитерористичної операції (АТО) під час бойової підготовки підірвався військовослужбовець та згодом помер у лікарні.
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