Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку та Опитне, – штаб АТО
Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
"Під удар з "Градів" практично одночасно потрапили населені пункти Авдіївка та Опитне. По Авдіївці російськими найманцями було випущено 137, а по Опитному – 110 реактивних снарядів", – йдеться в повідомленні.
У штабі АТО не навели інформації про руйнування чи жертви внаслідок обстрілів.
"Цинічно порушуючи Мінські домовленості, незаконні збройні формування окремих районів Донецької області в черговий раз ставлять під загрозу життя мирних жителів", – зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби 5 листопада незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушили перемир’я. Двоє українських військових отримали поранення.
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