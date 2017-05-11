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Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку та Опитне, – штаб АТО

Інформації про руйнування чи жертви поки немає
У неділю, 5 листопада, бойовики випустили майже 250 реактивних снарядів із системи залпового вогню "Град" по Авдіївці та Опитному в Донецькій області.
Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку та Опитне, – штаб АТО Фото: 24tv.ua

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

"Під удар з "Градів" практично одночасно потрапили населені пункти Авдіївка та Опитне. По Авдіївці російськими найманцями було випущено 137, а по Опитному – 110 реактивних снарядів", – йдеться в повідомленні.

У штабі АТО не навели інформації про руйнування чи жертви внаслідок обстрілів.

"Цинічно порушуючи Мінські домовленості, незаконні збройні формування окремих районів Донецької області в черговий раз ставлять під загрозу життя мирних жителів", – зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби 5 листопада незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушили перемир’я. Двоє українських військових отримали поранення.

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05 11 2017 22:20
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