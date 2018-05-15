Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укравтодор" має намір відмовитися від поточних ремонтів та перейти до капітальних

3 2020 року в Україні будуть лише капітальні ремонти на основі затверджених держекспертизою проектів
За словами голови Укравтодору" Славоміра Новака,з 2018 року всі середні ремонти матимуть п'ять років гарантії, а капітальні - десять років.
"Укравтодор" має намір відмовитися від поточних ремонтів та перейти до капітальних Фото: ukrafoto.com

"З 2020 року ми повністю відходимо від поточних середніх ремонтів на користь капітальних. З 2020 року в Україні будуть лише капітальні ремонти й лише на основі затверджених держекспертизою проектів. Чому не з цього року? Тому що це певний компроміс між можливостями ринку, проектних організацій. Компроміс між швидким ефектом, якого від нас вимагають, і нашими можливостями", - зазначив він.

Капітальні ремонти потребують більш професійної підготовки будівельних компаній, а також використання нових технологій, повідомив Новак.

Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України вирішило відмовитися від ямкового ремонту доріг.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 05 2018 16:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.