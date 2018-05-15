CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа словами голови Укравтодору" Славоміра Новака,з 2018 року всі середні ремонти матимуть п'ять років гарантії, а капітальні - десять років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укравтодор" має намір відмовитися від поточних ремонтів та перейти до капітальних
3 2020 року в Україні будуть лише капітальні ремонти на основі затверджених держекспертизою проектів
Фото: ukrafoto.com
"З 2020 року ми повністю відходимо від поточних середніх ремонтів на користь капітальних. З 2020 року в Україні будуть лише капітальні ремонти й лише на основі затверджених держекспертизою проектів. Чому не з цього року? Тому що це певний компроміс між можливостями ринку, проектних організацій. Компроміс між швидким ефектом, якого від нас вимагають, і нашими можливостями", - зазначив він.
Капітальні ремонти потребують більш професійної підготовки будівельних компаній, а також використання нових технологій, повідомив Новак.
Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України вирішило відмовитися від ямкового ремонту доріг.
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