"Укравтодор" має намір відмовитися від поточних ремонтів та перейти до капітальних

За словами голови Укравтодору" Славоміра Новака,з 2018 року всі середні ремонти матимуть п'ять років гарантії, а капітальні - десять років.

"З 2020 року ми повністю відходимо від поточних середніх ремонтів на користь капітальних. З 2020 року в Україні будуть лише капітальні ремонти й лише на основі затверджених держекспертизою проектів. Чому не з цього року? Тому що це певний компроміс між можливостями ринку, проектних організацій. Компроміс між швидким ефектом, якого від нас вимагають, і нашими можливостями", - зазначив він.

Капітальні ремонти потребують більш професійної підготовки будівельних компаній, а також використання нових технологій, повідомив Новак.

Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України вирішило відмовитися від ямкового ремонту доріг.