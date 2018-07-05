Бразильця Лусваргі взяли під варту без права на заставу
"За клопотанням прокуратури міста Києва громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих формувань, взято під варту на 60 діб без права на заставу. Такий запобіжний захід обрав підозрюваному Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області, який проводить підготовче засідання у його справі", – повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Запобіжний захід оголосив суддя Панченко.
"Колегія суддів вважає виправданим тримання обвинуваченого під вартою. Домашній арешт чи застава не можуть застосуватися до осіб, обвинувачених за такою статтею як ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт)", – зачитав рішення суддя.
Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у незаконних збройних формуваннях у Донецькій області, однак потім відпущений на свободу без права залишати територію України.
Представники Української православної церкви (Московського патріархату), в одному з монастирів якої жив Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.
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