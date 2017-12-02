Британська кіноакадемія оголосила переможців премії BAFTA
Мюзикл Деміена Шазелла переміг у номінації "Найкращий фільм", а сам режисер отримав статуетку як "Найкращий режисер", повідомляє Громадське Телебачення.
Кейсі Аффлек випередив Раяна Гослінга у гонці за нагороду найкращому актору, а от у жіночій номінації перемогла Емма Стоун.
Нагороди найкращим актору/акторці другого плану дістались Дейву Пателю за "Лева" і Віолі Дейвіс за "Огорожі".
Неочікуваністю стала перемога Кеннета Лоннергана (режисера та сценариста фільму "Манчестер біля моря") у номінації "Найкращий оригінальний сценарій". Фаворитом вважався Деміен Шазелл.
Найкращим композитором став Джастін Гурвіц ("Ла-ла Ленд").
Ведучим церемонії цього року (як і минулого) став Стівен Фрай.
Повний список переможців можна подивитися тут.
Нагадаємо, впродовж 2016 року в українських кінотеатрах відбулися рекордні 30 українських кінопрем’єр.
В Адміністрації президента заявили про домовленість глави держави і представників української кіноіндустрії у найкоротший термін підготувати текст нового проекту закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
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