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Британська кіноакадемія оголосила переможців премії BAFTA

Як і минулоріч церемонію вів Стівен Фрай
12 лютого в Лондоні стали відомі імена переможців щорічної премії Британської кіноакадемії BAFTA. Тріумфатором став фільм "Ла-ла Ленд", який отримав п'ять статуеток в 11 номінаціях.
Британська кіноакадемія оголосила переможців премії BAFTA Фото: hollywoodreporter.com

Мюзикл Деміена Шазелла переміг у номінації "Найкращий фільм", а сам режисер отримав статуетку як "Найкращий режисер", повідомляє Громадське Телебачення.

Кейсі Аффлек випередив Раяна Гослінга у гонці за нагороду найкращому актору, а от у жіночій номінації перемогла Емма Стоун.

Нагороди найкращим актору/акторці другого плану дістались Дейву Пателю за "Лева" і Віолі Дейвіс за "Огорожі". 

Неочікуваністю стала перемога Кеннета Лоннергана (режисера та сценариста фільму "Манчестер біля моря") у номінації "Найкращий оригінальний сценарій". Фаворитом вважався Деміен Шазелл.

Найкращим композитором став Джастін Гурвіц ("Ла-ла Ленд").

Ведучим церемонії цього року (як і минулого) став Стівен Фрай.

Повний список переможців можна подивитися тут

Нагадаємо, впродовж 2016 року в українських кінотеатрах відбулися рекордні 30 українських кінопрем’єр.

В Адміністрації президента заявили про домовленість глави держави і представників української кіноіндустрії у найкоротший термін підготувати текст нового проекту закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

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12 02 2017 23:59
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