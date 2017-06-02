Бурбак: Державні підприємства необхідно негайно виводити на прозорий конкурс

Конкурс був зірваний людьми, запрошеними в Україну для проведення реформ

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявив, що державні підприємства необхідно якнайшвидше виводити на прозорий конкурс.

"Необхідно негайно вносити зміни до законодавства і виводити на прозорий конкурс державні підприємства на зразок "Укрспирту». Байки про те, що ці підприємства не можна продавати ефективним власникам поширюють корумповані директори цих підприємств і їхні покровителі у високих кабінетах", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час погоджувальної ради Парламенту 6 лютого.

Максим Бурбак підкреслив, що приватизація як вид інвестицій "фактично дискредитована в Україні": "Політикани і корупціонери, переслідуючи свої приватні цілі, зірвали приватизацію Одеського припортового заводу. Збитки держави сягнули 500 млн доларів".

"Конкурс був зірваний людьми, запрошеними в Україну для проведення реформ, однак єдиним здобутком їхньої роботи стали мільйонні збитки і жалюгідні істерики", - додав він.

Максим Бурбак також наголосив на необхідності "негайно включити механізми, які збільшать потенціал країни за рахунок приватної ініціативи": "Зокрема, бізнес і населення повинні отримати доступні кредити та стабільний курс. Це конституційна відповідальність голови НБУ, який повинен забезпечити функціонування ринку банківських послуг та стабільність цін". Він також наголосив на необхідності продовження судової реформи і формування нового складу Верховного Суду.