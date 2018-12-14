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Бюджет Міністерства культури на 2019 рік зріс ще на 26 млн грн

Витрати Мінкульту у 2019-му зросли на 26 млн грн
Бюджет Міністерства культури на 2019 рік становитиме 6 млрд 989 млн 780 тис. грн.
Бюджет Міністерства культури на 2019 рік зріс ще на 26 млн грн Фото: interunion.org.uа

Така цифра записана у фінальній версії таблиці витрат опублікованого держбюджету.

Витрати Мінкульту у 2019-му зросли на 26 млн грн: на 22 млн збільшилися витрати Інституту національної пам'яті (+12 млн на управління і керівництво у сфері збереження пам'яті і +10 мільйонів на заходи); і на 4 млн зросла стаття "Надання загальної та спеціальної освіти художніми та позашкільними навчальними закладами".

Зміни зазнала ще одна стаття витрат, у частині формулювання. До другого читання проекту держбюджету стаття фінансування новоствореного Українського культурного фонду містила формулювання "виробництво і розповсюдження фільмів патріотичного спрямування". У фінальній версії бюджету це формулювання зникло; тепер стаття називається так: "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, в тому числі організація Фондом заходів з підтримки проектів".

Бюджет УКФ на 2019 рік при цьому не змінився: 708 млн грн.

Таблиця витрат Міністерства культури*: 

* крайня права колонка: сума витрат бюджету сумарно із загального і спеціального фонду (тис. грн). 

Нагадаємо, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.

 

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14 12 2018 13:49
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