Український бюджет втрачає $8,6 млрд щороку через корупцію та неефективне управління, - дослідження

Корупція та відсутність довіри до судової системи три роки поспіль залишаються основними перешкодами для іноземних інвесторів

Через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.

"Очікувані сумарні збільшення надходжень до бюджету від покращення правовладдя оцінюються щонайменше у сумі 26,6 млрд дол США як одноразова сума та додаткові 8,6 млрд дол США щороку. Відтак, за п’ятирічний строк одноразові втрати чи недоотримані надходження коштів для державних фінансів можуть скласти 70 млрд дол США", - йдеться у дослідженні "Скільки втрачає бюджет на неефективному управлінні країною?" яке підготували експерти "Центру економічної стратегії".

Зокрема, у дослідженні розглядали втрати держави від ухилення від сплати податків, відсутність ринку землі, "токсичні" кредити у державних банках, неефективне управління державними підприємствами та відсутність контролю держави за цілими галузями.



Фото: ces.org.ua

Нагадаємо, щорічні втрати світової економіки від корупції становлять 2,6 трильйона доларів, щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить 1 трильйон доларів.