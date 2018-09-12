В ООН озвучили втрати світової економіки від корупції та хабарів

Щорічні втрати, пов'язані з корупцією, становлять не менше 2,6 трлн дол

Щорічні втрати світової економіки від корупції становлять 2,6 трильйона доларів, щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить 1 трильйон доларів.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш у посланні з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, повідомляє прес-служба організації.

"За даними Всесвітнього економічного форуму, щорічні втрати, пов'язані з корупцією, становлять не менше 2,6 трлн дол. або 5% світового валового внутрішнього продукту", - зазначив Гутерріш.

Він додав, що корупція "існує у всіх країнах, є посяганням на цінності та ідеали ООН, підриває верховенство права і сприяє скоєнню інших злочинів".

"Ухилення від сплати податків, відмивання грошей та інші фінансові махінації підривають зусилля щодо досягнення цілей сталого розвитку", - заявив Гутерріш і закликав об'єднатися в боротьбі з корупцією і домагатися повернення викрадених активів.

Нагадаємо, що Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції" (CPI) за 2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 176 країн). Але в динаміці результати минулого року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2016 році.