Через Керченський міст Україна втрачає десятки мільйонів гривень, – Омелян
"Ми втрачаємо великі гроші через обмеження параметрів суден, які тепер не можуть проходити під арками мосту. Наразі це скромні оцінки – десятки мільйонів гривень, але я думаю, що це набагато більше, тому що ми втрачаємо робочі місця. Росія цим спеціально підігріває непросту соціальну ситуацію у Маріуполі і Бердянську", – заявив він в ефірі "Радіо Свобода".
Міністр очікує, що в подальшому, як він заявив, "це буде міст, який поєднуватиме український Крим з українською Кубанню".
За словами Омеляна, міністерство інфраструктури працює спільно з міністерством юстиції, готуючи міжнародні позови до Росії щодо незаконного будівництва мосту.
"Я вірю, що стягнення будуть. Репарації будуть серйозні", – сказав Володимир Омелян.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту.
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