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Через Керченський міст Україна втрачає десятки мільйонів гривень, – Омелян

"Наразі це скромні оцінки – десятки мільйонів гривень, але я думаю, що це набагато більше, тому що ми втрачаємо робочі місця"
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що будівництво Росією Керченського мосту дестабілізує ситуацію в Маріуполі й Бердянську, а Україна втрачає десятки мільйонів.
Через Керченський міст Україна втрачає десятки мільйонів гривень, – Омелян Фото: kerch-most.ru

"Ми втрачаємо великі гроші через обмеження параметрів суден, які тепер не можуть проходити під арками мосту. Наразі це скромні оцінки – десятки мільйонів гривень, але я думаю, що це набагато більше, тому що ми втрачаємо робочі місця. Росія цим спеціально підігріває непросту соціальну ситуацію у Маріуполі і Бердянську", – заявив він в ефірі "Радіо Свобода".

Міністр очікує, що в подальшому, як він заявив, "це буде міст, який поєднуватиме український Крим з українською Кубанню".

За словами Омеляна, міністерство інфраструктури працює спільно з міністерством юстиції, готуючи міжнародні позови до Росії щодо незаконного будівництва мосту.

"Я вірю, що стягнення будуть. Репарації будуть серйозні", – сказав Володимир Омелян.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту.

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09 04 2018 15:17
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