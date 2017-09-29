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Україна подасть до суду на Росію через будівництво Керченського мосту

Президент про це повідомив під час наради в Івано-Франківській облдержадміністрації
Президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту.
Україна подасть до суду на Росію через будівництво Керченського мосту Фото: kommersant.ua

"Президент доручив подати в суд на РФ через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту", - повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

Нагадаємо, введення Росією обмежень щодо судноплавства через Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту призводить до збитків українських портів і буде оскаржено в суді, заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії 9 серпня передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росії судноплавства через Керченську протоку у серпні-вересні 2017 року, пов’язану з незаконним будівництвом Керченського моста.

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29 09 2017 18:58
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