Україна подасть до суду на Росію через будівництво Керченського мосту

Президент про це повідомив під час наради в Івано-Франківській облдержадміністрації

Президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту.

"Президент доручив подати в суд на РФ через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту", - повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

Президент доручив подати до суду на РФ через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту. pic.twitter.com/1sJXFZ5dlh — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 29 сентября 2017 г.

Нагадаємо, введення Росією обмежень щодо судноплавства через Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту призводить до збитків українських портів і буде оскаржено в суді, заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії 9 серпня передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росії судноплавства через Керченську протоку у серпні-вересні 2017 року, пов’язану з незаконним будівництвом Керченського моста.