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У Криму депутати передали 42 ділянки землі під Керченський міст

Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019 року
Керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії 9 серпня передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.
У Криму депутати передали 42 ділянки землі під Керченський міст Фото: 24tv.ua

Йдеться про земельні ділянки в Керчі і на острові Тузла, в тому числі, тих, де проходять автомобільні дороги та залізничні колії, - повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на рішення міськради.

Так, 13 ділянок депутати передали у власність російського управління "Упрдор" Тамань", ще 28 - російському агентству залізничного транспорту.

Як відомо, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019 року.

9 червня цього року Росія заборонила рух всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ, а також суден, що беруть участь у процесі будівництва Керченського мосту.

Мінінфраструктури України заявило, що Україна готує позов до РФ у зв'язку зі збитками портів через Керченський міст.

Крім того у травні 2017 року було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку між територією Росії і окупованим півостровом Крим. Будівництво Росією моста через Керченську протоку може призвести до екологічної катастрофи.

 
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09 08 2017 14:43
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