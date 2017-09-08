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Росія перекрила Керченську протоку

Росія заборонила рух суден через Керченську протоку через будівництво мосту
Росія заборонила рух всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ, а також суден, що беруть участь у процесі будівництва Керченського мосту.
Росія перекрила Керченську протоку Фото: kerch-most.ru

"З метою забезпечення безпеки мореплавства при проведенні морських операцій при будівництві транспортного переходу через Керченську протоку... заборонити з 06.00 до 18.00 мск 9 серпня 2017 року плавання всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту, кораблів і суден федеральних органів безпеки, а також суден, що беруть участь в технологічному процесі будівництва об'єкта Транспортний перехід через Керченську протоку", - йдеться у відповідному розпорядженні №АБ-84-р капітана порту Керч, яке опубліковано на сайті російської Адміністрації морських портів Чорного моря.

Нагадаємо, що Мінтранс Росії заявляв про заборону руху суден у Керченській протоці.

Заборону пропонувалося ввести на рух кораблів і суден на такі дати: 3-6, 8-10, 14-21 та 28-31 серпня, а також 1-4 вересня 2017.

Пізніше Мінінфраструктури України заявило, що Україна готує позов до РФ у зв'язку зі збитками портів через Керченський міст.

Крім того у травні 2017 року було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку між територією Росії і окупованим півостровом Крим.

Нагадаємо, будівництво Росією моста через Керченську протоку може призвести до екологічної катастрофи.

 
 
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09 08 2017 09:58
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