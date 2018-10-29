Через негоду в Італії загинули четверо людей, 75% Венеції - під водою, - ФОТО
Двоє людей загинули в результаті падіння дерева на їхній автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево також впало на автомобіль, спричинивши загибель однієї людини і серйозно поранивши другу, повідомляє ANSA.
Фото: ANSA
Фото: ANSA
Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, що йшов вулицею. Він помер пізніше у лікарні.
Фото: ANSA
Також повідомляється, що низка людей отримали поранення у результаті негоди.
Фото: ANSA
Зливи і сильний вітер накрили майже весь Аппенінський півострів. У Римі через сильний вітер для туристів закрили низку пам’яток, в тому числі Колізей, Палатинський пагорб та Римський форум.
Фото: ANSA
Фото: ANSA
Також до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою. Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили.
Фото: ANSA
Також з міркувань безпеки через сильний вітер туристів евакуювали з руїн міста Помпеї.
Нагадаємо, що у Франції, в результаті повені, викликаної сильними зливами, загинули щонайменше семеро осіб.
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