Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через негоду в Італії загинули четверо людей, 75% Венеції - під водою, - ФОТО

Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили
Четверо людей стали жертвами негоди, яка з ранку понеділка вирує майже на всій території Італії.
Через негоду в Італії загинули четверо людей, 75% Венеції - під водою, - ФОТО Венеція. Фото: ansa.it

Двоє людей загинули в результаті падіння дерева на їхній автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево також впало на автомобіль, спричинивши загибель однієї людини і серйозно поранивши другу, повідомляє ANSA.


Фото: ANSA


Фото: ANSA

Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, що йшов вулицею. Він помер пізніше у лікарні.


Фото: ANSA

Також повідомляється, що низка людей отримали поранення у результаті негоди.


Фото: ANSA

Зливи і сильний вітер накрили майже весь Аппенінський півострів. У Римі через сильний вітер для туристів закрили низку пам’яток, в тому числі Колізей, Палатинський пагорб та Римський форум.


Фото: ANSA


Фото: ANSA

Також до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою. Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили.


Фото: ANSA

Також з міркувань безпеки через сильний вітер туристів евакуювали з руїн міста Помпеї.

Нагадаємо, що у Франції, в результаті повені, викликаної сильними зливами, загинули щонайменше семеро осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2018 21:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.