Через негоду в Італії загинули четверо людей, 75% Венеції - під водою, - ФОТО

Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили

Четверо людей стали жертвами негоди, яка з ранку понеділка вирує майже на всій території Італії.

Двоє людей загинули в результаті падіння дерева на їхній автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево також впало на автомобіль, спричинивши загибель однієї людини і серйозно поранивши другу, повідомляє ANSA.



Фото: ANSA



Фото: ANSA

Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, що йшов вулицею. Він помер пізніше у лікарні.



Фото: ANSA

Також повідомляється, що низка людей отримали поранення у результаті негоди.



Фото: ANSA

Зливи і сильний вітер накрили майже весь Аппенінський півострів. У Римі через сильний вітер для туристів закрили низку пам’яток, в тому числі Колізей, Палатинський пагорб та Римський форум.



Фото: ANSA



Фото: ANSA

Також до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою. Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили.



Фото: ANSA

Також з міркувань безпеки через сильний вітер туристів евакуювали з руїн міста Помпеї.

Нагадаємо, що у Франції, в результаті повені, викликаної сильними зливами, загинули щонайменше семеро осіб.