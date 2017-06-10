Через негоду в Україні без світла залишилися майже 200 населених пунктів
"У ніч з 5 на 6 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 195 населених пунктів у 7 областях, а саме: Івано-Франківська – 48 н.п., Львівська – 44 н.п., Волинська – 42 н.п., Рівненська – 23 н.п., Закарпатська – 18 н.п., Тернопільська – 17 н.п., Чернівецька – 3 н.п.", – повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
У Львівській області в ніч на 6 жовтня внаслідок сильних поривів вітру були повалені дерева та обірвані лінії електропередач.
Як повідомив координатор спільноти Варта1, співробітник поліції Ігор Зінкевич, наслідки стихії можна спостерігати як на вулицях Львова, так і на трасах області.
За його словами, наразі поліція і комунальні служби і ДСНС працює над стабілізацією ситуації в області.
Він також опублікував фото наслідків стихії.
Фото: Igor ZinkevychFacebook
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