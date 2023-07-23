Найбільші вітроенергетичні проекти у світі переживають кризу саме тоді, коли світ їх найбільше потребує – Bloomberg

Розробники проектів морських вітрових електростанцій зіштовхнулися з проблемами на тлі інфляції.

Морські вітроенергетичні проекти зіштовхнулися з економічною кризою, яка цього тижня викреслила мільярди доларів США запланованих витрат - саме тоді, коли світ потребує чистої енергії більше, ніж будь-коли.

Про це повідомляє Bloomberg.

Підрозділ іспанської компанії Iberdrola SA погодився розірвати контракт на продаж електроенергії із запланованої вітроелектростанції біля узбережжя штату Массачусетс.

Компанія з Данії Orsted A/S програла тендер на забезпечення морської вітроенергетики для Род-Айленду, головне комунальне підприємство якого заявило, що зростання витрат зробило пропозицію надто дорогою. Державна компанія Швеції Vattenfall AB відмовилася від планів будівництва вітрової електростанції біля узбережжя Великої Британії, посилаючись на інфляцію.

Зростання витрат зводить нанівець морські вітроенергетичні проекти, навіть попри те, що попит на відновлювані джерела енергії зростає. Екстремальна спека, спричинена зміною клімату, призводить до перенапруження електромереж по всьому світу, що підкреслює необхідність збільшення виробництва електроенергії - і додає нагальності закликам до швидшого переходу від викопних видів палива. У Європі прагнення зменшити залежність від російських нафти і газу також надало імпульс проектам чистої енергетики.

Згорнуті проекти є останніми ознаками стресу для морських вітроелектростанцій, які використовують турбіни, більші за хмарочоси, для збору енергії з морського повітря, де вітри найпотужніші і найпостійніші. Зростання цін на матеріали, особливо на сталь, змусило виробників турбін підвищити ціни. Вартість інших ключових послуг, таких як спеціалізовані судна для встановлення турбін, також різко зросла. А зростання відсоткових ставок означає, що брати в борг стає все дорожче.

Капітальні витрати і ціни на турбіни, кабелі та інше обладнання "різко зросли", каже головний виконавчий директор компанії Orsted Мадс Ніппер.

"Це означає, що ціни на відновлювану енергію, на жаль, повинні тимчасово зрости після років різкого падіння", - додав він.

Хоча деякі проекти все ще можуть бути реалізовані в майбутньому, вони повинні мати можливість забезпечити вищі ціни на електроенергію, щоб зробити інвестиції життєздатними. Будь-які затримки означають більшу залежність від генераторів на викопному паливі, які сприяють зміні клімату, що робить цілі зі скорочення викидів ще більш недосяжними.

Морська вітроенергетика має вирішальне значення для досягнення цілей декарбонізації. Величезні розміри морських турбін роблять їх одним із найефективніших способів виробництва відновлюваної електроенергії. За даними BloombergNEF, у США кожен мегават встановленої потужності морських вітроелектростанцій може виробляти втричі більше електроенергії, ніж сонячні електростанції. У хмарній Британії вітрові електростанції виробляють у п'ять разів більше електроенергії, ніж сонячні аналогічного розміру.

Окільки уряди все ще прагнуть, щоб їхні "зелені" цілі забезпечували зниження витрат для споживачів, незрозуміло, як вони можуть досягти такого розширення.

"Заява компанії Vattenfall про припинення будівництва вітроелектростанції Norfolk Boreas сигналізує про початок того, що може стати справжньою кризою. Політики повинні взяти це до відома і вжити швидких заходів, щоб інші компанії-розробники і вітрові електростанції не пішли тим же шляхом", - вважає заступник директора з питань морської вітроенергетики Carbon Trust Меган Сміт.