Вже через пару місяців в декількох містах України з'являться е-квитки, - Омелян

За словами міністра, до запровадження електронного квитка максимально готові Львів і Дніпро

Через 2-3 місяці мінімум у двох містах буде запущений пілотний проект електронного квитка.

"Пілотні проекти ми сподіваємося запустити десь протягом 2-3 місяців, як мінімум у двох містах, але я думаю, що міст буде більше", - розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, до запровадження електронного квитка максимально готові Львів і Дніпро, а всього про намірі запровадити е-квитки заявили 17 міст. Міністр додав, що в перспективі передбачається впровадити єдиний електронний квиток по всій країні.

На думку Омеляна, дане рішення не скорочує робочі місця, а навпаки створює нову індустрію, яка має потребу в багатьох технічних рішеннях: впровадження зчитувальних пристроїв, турнікетів.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.