Через п'яну сутичку в окупованому Новоазовську були вбиті троє бойовиків, – розвідка

Ще один загинув, коли перевозив спиртні напої на бронетранспортері і зіткнувся з газопроводом

В окупованому Новоазовську між п'яними бойовиками виникла сварка і збройна сутичка, під час якої було вбито трьох з них.

Про це повідомило Головне розвідувальне управління Міноборони на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжуються випадки грубого порушення військової дисципліни у 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, пов’язані з вживанням алкоголю. 28 квітня ц.р. під час вживання спиртних напоїв між військовослужбовцями 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) виникла суперечка, яка переросла у збройну сутичку, що призвело до загибелі трьох "морських піхотинців", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначили в розвідці, використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці цього ж полку зіткнулися з газопроводом, внаслідок чого загинув водій.

Нагадаємо, ватажки дев'ятого окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) терористичної організації "ДНР" арештовують та б'ють бойовиків за непокору та рушення дисципліни.