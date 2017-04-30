Через п'яну сутичку в окупованому Новоазовську були вбиті троє бойовиків, – розвідка
Про це повідомило Головне розвідувальне управління Міноборони на своїй сторінці у Facebook.
"Продовжуються випадки грубого порушення військової дисципліни у 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, пов’язані з вживанням алкоголю. 28 квітня ц.р. під час вживання спиртних напоїв між військовослужбовцями 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) виникла суперечка, яка переросла у збройну сутичку, що призвело до загибелі трьох "морських піхотинців", – йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначили в розвідці, використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці цього ж полку зіткнулися з газопроводом, внаслідок чого загинув водій.
Нагадаємо, ватажки дев'ятого окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) терористичної організації "ДНР" арештовують та б'ють бойовиків за непокору та рушення дисципліни.
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