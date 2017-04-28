Ватажки бойовиків арештовують та б'ють підлеглих за непокору, - розвідка
У зв'язку з низькою укомплектованістю особовим складом, на передових позиціях 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК не проводиться ротація особового складу, що спричинює погіршення морально-психологічного стану та збільшення кількості випадків порушення військової дисципліни.
"З метою зниження кількості випадків непокори підлеглих командний склад полку практикує арешти порушників, з якими проводяться заходи виховного впливу силовими методами", - повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує ZN.ua.
Раніше розвідка повідомляла, що проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють свої позиції, щоб звинуватити сили антитерористичної операції в порушенні режиму припинення вогню.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків