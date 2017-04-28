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Ватажки бойовиків арештовують та б'ють підлеглих за непокору, - розвідка

Через низьку укомплектованість, терористи не проводять ротацію
Ватажки дев'ятого окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) терористичної організації "ДНР" арештовують та б'ють бойовиків за непокору та рушення дисципліни.
Ватажки бойовиків арештовують та б Фото: Reuters

У зв'язку з низькою укомплектованістю особовим складом, на передових позиціях 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК не проводиться ротація особового складу, що спричинює погіршення морально-психологічного стану та збільшення кількості випадків порушення військової дисципліни.

"З метою зниження кількості випадків непокори підлеглих командний склад полку практикує арешти порушників, з якими проводяться заходи виховного впливу силовими методами", - повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує ZN.ua.

Раніше розвідка повідомляла, що проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють свої позиції, щоб звинуватити сили антитерористичної операції в порушенні режиму припинення вогню.

 
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28 04 2017 14:07
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