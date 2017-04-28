Ватажки бойовиків арештовують та б'ють підлеглих за непокору, - розвідка

Через низьку укомплектованість, терористи не проводять ротацію

Ватажки дев'ятого окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) терористичної організації "ДНР" арештовують та б'ють бойовиків за непокору та рушення дисципліни.

У зв'язку з низькою укомплектованістю особовим складом, на передових позиціях 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК не проводиться ротація особового складу, що спричинює погіршення морально-психологічного стану та збільшення кількості випадків порушення військової дисципліни.

"З метою зниження кількості випадків непокори підлеглих командний склад полку практикує арешти порушників, з якими проводяться заходи виховного впливу силовими методами", - повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує ZN.ua.

Раніше розвідка повідомляла, що проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють свої позиції, щоб звинуватити сили антитерористичної операції в порушенні режиму припинення вогню.