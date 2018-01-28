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Через снігопад в Ірані зачинили аеропорти та школи

На дорогах через велику кількість снігу утворилися затори
У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти та школи через снігопад. Також школи зачинені в кількох інших частинах країни.
Через снігопад в Ірані зачинили аеропорти та школи Фото: afp.com

Як повідомляє ABC News, пасажирів сповістили, що всі рейси до аеропортів Мехрабад та Імам Хомейні були скасовані. Тим часом на дорогах через велику кількість снігу машини годинами стояли в заторах.

Влада країни також закрила проїзд між столицею Тегераном та другим за кількістю мешканців містом Мешхед. У ньому знаходиться одна з найбільших святинь шиїтів-імамітів – мавзолей Імама Рези.

Мер Тегерана Мохаммад Алі Наджафі закликав громадян допомагати муніципальним працівникам прибирати сніг, зокрема, струшувати його з дерев, аби запобігти обваленню гілля.

У деяких кварталах столиці повідомлялося про відключення світла через негоду.


Фото: afp.com


Фото: afp.com


Фото: rexfeatures.com


Фото: twitter.com/LadaneNasseri

Нагадаємо, у грудні в Ірані зачинили початкові школи столиці та інших частинах країни через підвищений рівень забруднення повітря.

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28 01 2018 20:20
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