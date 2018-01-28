Через снігопад в Ірані зачинили аеропорти та школи

На дорогах через велику кількість снігу утворилися затори

У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти та школи через снігопад. Також школи зачинені в кількох інших частинах країни.

Як повідомляє ABC News, пасажирів сповістили, що всі рейси до аеропортів Мехрабад та Імам Хомейні були скасовані. Тим часом на дорогах через велику кількість снігу машини годинами стояли в заторах.

Влада країни також закрила проїзд між столицею Тегераном та другим за кількістю мешканців містом Мешхед. У ньому знаходиться одна з найбільших святинь шиїтів-імамітів – мавзолей Імама Рези.

Мер Тегерана Мохаммад Алі Наджафі закликав громадян допомагати муніципальним працівникам прибирати сніг, зокрема, струшувати його з дерев, аби запобігти обваленню гілля.

У деяких кварталах столиці повідомлялося про відключення світла через негоду.



Фото: afp.com



Фото: afp.com



Фото: rexfeatures.com



Фото: twitter.com/LadaneNasseri

Нагадаємо, у грудні в Ірані зачинили початкові школи столиці та інших частинах країни через підвищений рівень забруднення повітря.