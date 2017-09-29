Через тисняву на залізниці в Індії загинули 22 людини

У тисняві на залізничній станції у Мумбаї (Індія) загинули 22 осіб, ще близько 30 отримали поранення.

Люди біля платформ на вокзалі в Мумбаї - найбільшому місті Індії. (Randy Olson)

До інциденту на станції Елфінстоун, де перетинаються дві найбільші місцеві гілки електрички, призвів сильний дощ і переповненість станції. Тиснява утворилася на пішоходному мосту, що веде до станції, повідомляє ВВС з посиланням на індійські власті.

Поранених доправили до найбілижчої лікарні. На місці події перебувають керівники залізниці.

Речник залізниці Аніл Саксена розповів журналістам, що міст був вщент заповнений пасажирами, одні з яких намаглися вкритися від дощу, а інші - залишити станцію.

Він також повідомив, що інцидент буде ретельно розслідувано.

Кореспондент ВВС у Мумбаї каже, що ця трагедія ще раз привернула увагу до проблем транспортної інфраструктури міста, яку часто критикують за застарілість і неефективність при багатомільйонних потоках пасажирів кожного дня.

Нагадаємо, що в Індії близько 19 людей загинули після того, як перекинувся човен.