Через тисняву на залізниці в Індії загинули 22 людини
До інциденту на станції Елфінстоун, де перетинаються дві найбільші місцеві гілки електрички, призвів сильний дощ і переповненість станції. Тиснява утворилася на пішоходному мосту, що веде до станції, повідомляє ВВС з посиланням на індійські власті.
Поранених доправили до найбілижчої лікарні. На місці події перебувають керівники залізниці.
Речник залізниці Аніл Саксена розповів журналістам, що міст був вщент заповнений пасажирами, одні з яких намаглися вкритися від дощу, а інші - залишити станцію.
Він також повідомив, що інцидент буде ретельно розслідувано.
Кореспондент ВВС у Мумбаї каже, що ця трагедія ще раз привернула увагу до проблем транспортної інфраструктури міста, яку часто критикують за застарілість і неефективність при багатомільйонних потоках пасажирів кожного дня.
Нагадаємо, що в Індії близько 19 людей загинули після того, як перекинувся човен.
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