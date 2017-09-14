CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Індії близько 19 людей загинули після того, як перекинувся човен.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії перекинувся човен: 19 загиблих
Близько 12 людей вдалося врятувати
Фото: aninews.in
Човен перевозив 60 людей на річці Ямуна в місті Баґпат у штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії, повідомляє агентство ANI.
Близько 12 людей вдалося врятувати. Пошуки решти пасажирів наразі тривають.
Родичам загиблих виплатять по 200 тисяч індійських рупій (близько 3100 доларів).
Нагадаємо, що індійську журналістку Гаури Ланкеш застрелили на порозі її будинку в місті Бангалорі в штаті Карнатака.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 09 2017 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа