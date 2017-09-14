В Індії перекинувся човен: 19 загиблих Близько 12 людей вдалося врятувати

В Індії близько 19 людей загинули після того, як перекинувся човен.

Фото: aninews.in

Човен перевозив 60 людей на річці Ямуна в місті Баґпат у штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії, повідомляє агентство ANI. Близько 12 людей вдалося врятувати. Пошуки решти пасажирів наразі тривають. Родичам загиблих виплатять по 200 тисяч індійських рупій (близько 3100 доларів). Нагадаємо, що індійську журналістку Гаури Ланкеш застрелили на порозі її будинку в місті Бангалорі в штаті Карнатака.

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