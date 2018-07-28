Через зливи на узбережжі Азовського моря застрягли 36 автомобілів

28 липня на узбережжі Азовського моря погіршилися погодні умови, пориви східного вітру до 12 метрів на секунду та злива розмили дороги і утворили промоїни у місті Приморськ та на косі Обіточна.

Зокрема, як розповіли у ДСНС, об 11:20 в районі бази відпочинку "Автотурист" люди намагалися виїхати, але через промоїни та підняття рівня води автомобілі застрягли у піску.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що потребували допомоги більше десятка автомобілів. Бійці ДСНС за допомогою тросів і спецавтомобіля витягнули із району підтоплення до твердого покриття 11 легкових автомобілів та вивезли 46 людей, з них 9 дітей. Внаслідок події ніхто не постраждав. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу", – зазначили рятувальники.

На косі ж Обіточна через різку зміну напрямку вітру (північно-східного та східного) розпочався шторм і коливання рівня води, що призвело до розмиву дороги. Співробітники "Бердянського лісового господарства у Приморському районі" на тракторі МТЗ та УАЗі витягнули 25 автомобілів і вивези 40 людей. Внаслідок події ніхто не постраждав.

"Всього спільними силами вдалося врятувати 86 людей, з них 9 дітей, та витягнути 36 автівок. Ситуація контрольована, проводиться постійний моніторинг, підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області знаходяться у бойовій готовності до дій за призначенням", – розповіли рятувальники.



Фото: zp.dsns.gov.ua



Фото: zp.dsns.gov.ua



Фото: zp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Пологівському та Гуляйпільському районах Запорізької області внаслідок сильної зливи підтопило близько 100 домоволодінь.